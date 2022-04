Lulù Selassiè svela perché ha bloccato Franco Bortuzzo su Instagram

Lulù Selassie intervistata con Manuel Bortuzzo tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in uscita oggi, svela per quale motivo ha bloccato Franco, papà del suo fidanzato, su Instagram, scatenando la curiosità della rete.

Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di esse- re amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispia- ce. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno.