Sono ore particolari per i fan di Lulù Selassiè. Ed infatti, una notizia ha “sconvolto” il fandom facendolo entrare in confusione: Franco Bortuzzo, papà di Manuel, avrebbe bloccato la fidanzata del figlio su Instagram.

Il papà di Manuel blocca Lulù ma Clarissa (forse) fa un passo falso…

E se Lulù Selassiè prima avrebbe postato alcuni video “vecchi” per rassicurare i fan sulla sua storia con Manuel, alcune ore fa è intervenuta ancora tranquillizzando tutti (come potete vedere nel video in apertura) sull’attuale situazione con il suo fidanzato:

Sono qui con la mia family e il mio amore. Siamo qui felici e mi raccomando, non preoccupatevi e state tranquilli perché non è successo niente di grave e ci amiamo tutti… state sereni e non spaventatevi perché mi dispiace. Non fatevi film mentali perché io e Manuel stiamo tranquilli.

Nel frattempo Clarissa Selassiè (anche lei bloccata da Franco Bortuzzo) ha incominciato a seguire Nicolò De Devitiis (e viceversa), l’artefice numero uno degli scherzi de Le Iene: che si tratti di una vera burla ai danni della princess?

Anche per i fan potrebbe trattarsi di uno scherzo: staremo a vedere.

Sarà uno scherzo delle iene dai guarda caso clarissa ha messo il segui a divanoletto #beliebersspace — Egoman95 (@nandes_alex) April 7, 2022

Ma quando escono le anticipazioni delle iene?!! Suuuu

Secondo me lo hanno fatto a LULU e di conseguenza anche a jessi e a clarissa #jeru — Stefania (@Stefmisano) April 7, 2022