Lulù Selassiè demolisce le “signore in giallo del gossip”: come procede con Manuel Bortuzzo

Il gossip può essere divertente e non, dipende dai punti di vista. Lulù Selassiè, per esempio, da giorni è “martellata” dagli influencer “gossippari” che, per partito preso, la vorrebbero in crisi con Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè parla di Manuel Bortuzzo: ecco come procede la storia

Proprio in queste ore la princess, ha preferito rompere il silenzio in prima persona per rassicurare i fan e svelare cosa sta accadendo nella sua vita proprio in questi giorni (tutto è nato perché Manuel Bortuzzo è stato avvistato senza di lei):

Ragazzi, questa settimana vedrete delle cose bellissime. Farò qualche shooting, anche insieme a Manuel. Quindi state tranquilli. Tutte queste ansie che state scrivendo… Non c’è nulla di cui preoccuparsi, certo. Dato che noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati… Mamma mia!

Lulù ha ragione da vendere, specie perché, nella maggior parte dei casi, queste “signore in giallo” tirano fuori delle fantomatiche indiscrezioni senza avere mai uno straccio di prova (e non fanno altro che “screditare” il gossip e – quindi – il loro stesso lavoro).

Lulù Selassiè ha aggiunto: