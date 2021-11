Lulù Selassiè fuori dal GF Vip entro il 12 dicembre? La segnalazione

Lulù Selassiè uscirà prima del 12 dicembre? La concorrente del Grande Fratello Vip è attualmente in nomination insieme alla sorella minore Clarissa, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Secondo le segnalazioni ricevute a Deianira Marzano, Lulù il 12 dicembre avrebbe un viaggio da fare insieme alla sua mamma: sarà lei la prossima concorrente ad uscire dal Grande Fratello Vip?

Proprio ieri notte la Selassiè si è concessa un duro sfogo contro Alfonso Signorini, reo di averla rimproverata per colpa delle nomination:

Ah sì adesso gli immuni non ci saranno più… eh, sì è proprio visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel cul* senza sputo come diceva mia nonna.

Tra le lacrime Lulù ha detto di non tollerare più il fatto che, con gli immuni, non abbia mai la possibilità di dare il suo voto a chi realmente desidera: “Sono immuni sempre le stesse persone” ha commentato.

La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo.