Nel corso delle nomination di ieri sera, Lulù Selassiè ha votato contro Manila Nazzaro ma senza una apparente motivazione che ha fatto sbottare Alfonso Signorini tanto da “minacciare” di farla uscire dal Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè “on fire” contro Signorini e il GF Vip

La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo.

Dopo la diretta del GF Vip, Lulù si è scagliata contro Signorini e il GF Vip, nonostante la sorella Clarissa cercasse di calmarla prendere le difese del conduttore: “Lui ci vuole bene…”.

Lulù ha reso bene l’idea sugli immuni che, fin dal principio, sono sempre gli stessi:

Ah sì adesso gli immuni non ci saranno più… eh, sì è proprio visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel cul* senza sputo come diceva mia nonna.

Lulú: noi ce la piamo in culo.. senza sputo come diceva mia nonna. #gfvip pic.twitter.com/aq1ch1QbgS — ♛ꪉ (@ssicuramentee2) November 27, 2021



Lulù ci è rimasta male pure per la nomination di Manuel che, non potendo votare contro Miriana, ha fatto il nome di Clarissa.

E’ proprio fantastico (sono ironica) come quest’anno Katia Ricciarelli, Jo Squillo e compagnia bella possano dire qualsiasi cosa e le “piccole” (di età) della Casa come Lulù e Sophie debbano stare in silenzio e prendersi ogni tipo di rimprovero venendo costantemente mortificate.