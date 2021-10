Lulù Selassiè si è intrufolata nella camera privata di Manuel Bortuzzo e gli ha “rubato” alcune heets facendo imbestialire il popolo della rete per avere usato termini inglesi considerati discutibili.

Ma cosa ha detto Lulù di preciso? Entrando in camera di Manuel (assente) ha esclamato: “Oh ma quante heets c’ha…li mortacci sua”, ha affermato prendendone un po’.

Successivamente ha parlato in inglese:

How many heets this mother fucker (quante heets questo figlio di p*****a).

Io non farei tutta questa polemica.

Dire (qui da noi in Italia) “mother fucker” è esattamente il “bye bitch” di Soleil.

Prendiamola con più leggerezza, suvvia. Io piuttosto mi indignerei perché ha rovistato nella roba altrui senza chiedere il permesso.

Successivamente Lulù è entrata in sauna con la sorella Clarissa facendo finta di essere rimasta sempre lì per potersi “scagionare” dal furto.

Ecco i VIDEO “incriminati”.

Lulù entra nella stanza di Manuel per lasciargli una cosa ma in compenso si frega le sue heets.

”Oh ma quante heets c’ha…li mortacci sua” e poi in inglese “How many heets this mother fucker” tradotto “quante heets questo figlio di p*****a”#gfvip pic.twitter.com/Vrgyv3rMGH

