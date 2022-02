“Lulù pidocchiosa”, Katia Ricciarelli e la nuova offesa alla Selassié – VIDEO

Katia Ricciarelli ne ha detta un’altra delle sue contro Lulù Selassié. Ormai si è perso il conto delle offese e degli scivoloni collezionati durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, quasi tutti destinati verso i concorrenti più giovani del reality. A finire nuovamente nel mirino è stata la cantante lirica.

Subito dopo la puntata Katia Ricciarelli si è ritrovata a commentare quello che è accaduto nel corso della serata insieme a Soleil Sorge. La cantante lirica ha ripreso in particolare le parole di Lulù che in un video mostrato ha parlato della situazione economica della famiglia.

Proprio questo aspetto è diventato motivo di offesa da parte di Katia che ha commentato, in tono critico:

Hai sentito Lulù quando ha detto che vuol guadagnare i soldi per la famiglia? Io non sapevo neanche di quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così. Pidocchiosa proprio, no?