Manuel Bortuzzo, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una lettera da parte di mamma Rossella e le sue parole contro Lulù Selassiè non sono affatto piaciute al popolo della rete.

Le parole della madre di Manuel sono state criticate dal web perché considerate troppo dure nei confronti di Lulù. Ed infatti, dopo la diretta la princess si è confrontata con il nuotatore, evidenziando le sue paure:

Mi dispiace tanto perché finalmente tutto era tranquillo tra di noi e adesso questa cosa… non voglio che ti allontani da me per questo. Tutta la tua famiglia pensa che sono una pazza… Scusa! Io non posso capire questo dolore ma posso solo immaginarlo. So che non posso capirlo e mi dispiace tanto. Sicuro che tra noi non cambia niente? Io non posso pensate che tu ti allontani di nuovo da me, non ce la faccio! Domani mi vieni a svegliare ancora?