L’atleta paralimpica Monica Contrafatto, ha nuovamente parlato di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, dopo la loro rottura avvenuta lo scorso 25 aprile tramite un comunicato stampa diffuso dal nuotatore.

Lulù è giovane, bella… conoscerà il suo vero grande amore in futuro. Non si perde mai nulla, ma si impara sempre qualcosa anche con la fine di un rapporto.

Perfettamente d’accordo con Monica.

Lulú lei è Monica Contrafatto un’atleta paralimpica italiana. Devi sapere che in casa ti ha sostenuta e difesa… ascolta le sue parole “ non si perde mai nulla ma si impara sempre” ☺️ #fairylu @lulu_selassie pic.twitter.com/enUAKeSWI9



L’atleta, di seguito, ha risposto in maniera perfetta anche a chi le domandava perché la disabilità può diventare una “giustificazione” come nel caso di Manuel e Lulù:

Il problema principale credo sia nelle persone che guardano con gli occhi del pietismo chi speciale è, in secondo luogo dipende da chi ha “perso” qualcosa che lo usa come arma di difesa, giustificazione e soprattutto a volte ne abusa.

Trattateci per quel che siamo e non per quel che ci manca. Così come Lulù faceva al GF Vip, era l’unica che lo trattava da “normo”. Il vero disabile è chi ci si sente e soprattutto la disabilità sta negli occhi di chi ci guarda e giudica.