L’atleta paralimpica Monica Contrafatto si è nuovamente scagliata contro Manuel Bortuzzo dopo la rottura da Lulù Selassiè annunciata tramite comunicato stampa dell’Ansa.

“Si sono lasciati? – ha scritto Monica su Instagram – Strano, era così palesemente innamorato di far bella figura!”, ha aggiunto l’atleta. Non è la prima volta che la Contrafatto si scaglia contro Manuel Bortuzzo.

Già quando si trovava dentro la Casa del Grande Fratello Vip, aveva espresso il suo punto di vista dopo un concetto espresso da Bortuzzo sulla disabilità:

Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato.

Trattatelo da normo, perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco, anche loro, ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere!