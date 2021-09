Lulù sarà sicuramente una delle protagoniste del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 24 settembre 2021, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Perché Lulù del Grande Fratello Vip ha spesso un cerotto sul braccio?

Per via degli avvicinamenti particolarmente intimi con Manuel Bortuzzo, la più piccola delle principesse etiopi è al centro dell’attenzione e stasera ne parlerà di certo con Alfonso Signorini.

Lulù nella Casa del GF Vip ha incuriosito il pubblico anche per via di un particolare che non è passato inosservato: perché ha spesso dei cerotti (bende) sul braccio all’altezza del tatuaggio?

In molti hanno pensato potesse entrarci proprio il disegno in quella zona del corpo, magari realizzato poco prima di entrare nella Casa e per questo soggetto a particolari attenzioni.

La verità è un’altra.

I colleghi di Biccy hanno posto questa domanda online trovando anche la risposta.

Ma Lulù cosa ha fatto al braccio, che ha sempre i cerotti? #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 24, 2021



Lulù, appena entrata nella Casa, si è bruciata con la piastra per i capelli e per questo motivo porta sempre un cerotto sul braccio.

Si è bruciata i primi giorni proprio sul tatuaggio — LaPina (@lapinuccia88) September 24, 2021

si è bruciata con la piastra uno dei primi giorni — effe; gf era !! (@91CORALINE) September 24, 2021

Mistero risolto!