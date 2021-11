Lulù chiusa in bagno per ore: ira al GF Vip, Francesca Cipriani fa una rivelazione “fatta nel vaso”

C’è nervosismo nell’aria, nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio a poche ore dalla diretta del lunedì sera. Quasi tutte le donne ce l’avrebbero con Lulù Selassié per un fatto che avrebbe provocato l’indignazione generale. Da Manila a Soleil, passando per Francesca e Sophie, un po’ tutte si sono lamentate del fatto che Lulù abbia occupato il bagno per ore.

Lulù per ore in bagno: l’ira della Casa

Secondo quanto raccontato anche dai colleghi di Novella 2000, a quanto pare la giovane Lulù avrebbe avuto l’esigenza di andare in bagno rimanendoci però più del dovuto. Da quanto emerso, la giovane Selassié lo avrebbe occupato per questioni tutt’altro che urgenti e questo avrebbe impedito ad altri inquilini di poterne usufruire.

Una volta uscita si è ritrovata di fronte un esercito di inquilini indignati dal suo comportamento, in particolar modo Soleil e Manila che hanno ribadito come si tratterebbe di mancanza di rispetto dal momento che in Casa c’è un solo bagno per tutti. La giovane si è difesa asserendo di essersi ritrovata anche lei molte volte a dover attendere gli altri ed addirittura si sarebbe arrabbiata per il fatto che qualcuno abbia tentato di aprire la porta pur sapendo della sua presenza.

Come spesso accade, sentendosi presa di mira Lulù è scoppiata a piangere e prima di allontanarsi ha tuonato:

A me non piace essere attaccata!

Le ragazze però non si sarebbero fate impietosire dalle sue lacrime, per nulla nuove e poco tollerate in particolare da Manila che in più occasioni si è lamentata del suo atteggiamento di fronte ai rimproveri.

La rivelazione di Francesca Cipriani

A quanto pare, inoltre, un comportamento simile si sarebbe vissuto già in passato – non è chiaro se sempre da parte di Lulù – come svelato da Francesca Cipriani che ha riferito un aneddoto particolare. L’ex Pupa ha infatti raccontato che Giucas Casella trovando il bagno occupato per lungo tempo, avrebbe lamentato di sentirsi male e Francesca gli avrebbe consigliato di usare un vaso per espletare i suoi bisogni.