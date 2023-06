Luis Sal ha lasciato Muschio Selvaggio dall’oggi al domani. Fedez, a tal proposito, è intervenuto di recente svelando la sua versione dei fatti che, visti i presupposti, farebbe acqua da tutte le parti.

“Ecco cosa faceva Fedez”, Luis Sal fa esplodere la bomba

Luis è intervenuto con un video che ha caricato proprio sul canale di Muschio Selvaggio, sperando che Fedez non “lo butti giù” dove ha raccontato la verità parlando dell’estremo egocentrismo del rapper:

Non doveva essere un altro luogo dove si parlava tanto di lui. Queste premesse con il tempo vengono a mancare. Glielo faccio notare io da amico, gliel’ho fatto notare in tanti modi, anche con un video in cui muovo una velata critica. E glielo fate notare anche voi nei commenti. Fedez interrompe, Fedez parla sopra gli ospiti.

Luis è sentito emarginato ed escluso dal suo stesso progetto e dopo Sanremo 2023 ha deciso di lasciare ma Fedez gli avrebbe quasi impedito lasciando il gruppo WhatsApp che condivideva con lui ed interrompendo ogni rapporto:

Non puoi togliermi il mio podcast. Ingrato di me**a. Non farti più vedere a Muschio. E vieni a prendere le tue cose quando non ci sono. Io con queste me**e non ci parlo più. Parlaci tu, mamma.

Secondo Luis, il legale di Federico gli avrebbe chiesto di vendergli le quote:

Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l’assenza con un testo concordato. Ti pago (con obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%.

Ma quando Luis ha preferito la verità al denaro, si sarebbe sentito dire:

Bene, allora pagami i danni causati dalla tua assenza.

Il podcaster ha quindi concluso: