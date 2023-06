Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Ora non è più un mistero ed a parlarne è stato proprio il rapper nel suo ultimo podcast di Muschio Selvaggio. La vera notizia è che Luis Sal non c’è né ci sarà più in futuro e che la loro separazione lavorativa ha influenzato inevitabilmente anche la loro stessa amicizia.

Fedez, in apertura del suo nuovo appuntamento ha voluto fare subito chiarezza sul fatto che, come promesso in passato, questa volta avrebbe fornito tutte le spiegazioni che in tanti attendevano da tempo:

Mi sarebbe piaciuto francamente che a dare le spiegazioni del suo non esserci più a questo podcast fosse stato Luis stesso per il rispetto di 3 anni di lavoro insieme. Per il rispetto del pubblico che ci guarda. In totale trasparenza e serenità. Soprattutto perché su questo argomento si sono create delle speculazioni immense, gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare.

E’ stato quindi il momento di svelare i motivi di tale allontamento:

A me tocca l’onere di dare queste spiegazioni. Non lo faccio con piacere perchè non mi piace dare spiegazioni per conto di altri, non mi piace farlo in questo momento. È una cosa che io avrei fatto dall’inizio delle puntate che ho iniziato a registrare da solo perché la verità è che sin da quando ho iniziato a condurre da solo io e Luis sapevamo che Luis non ci sarebbe più stato. Ho aspettato tre puntate prima di chiedere al management di Luis di poter dire al pubblico che non ci sarebbe più stato.

Questa cosa credo abbia irrimediabilmente un po’ danneggiato questo format. Sotto la sezione commenti di ogni ospite che ho portato da quando Luis non c’è si è parlato quasi solo esclusivamente di Luis e non dell’ospite. Era una cosa che si poteva evitare.

Io in questo momento faccio molta fatica a reperire degli ospiti, perché se tu chiami delle persone a parlare di argomenti sensibili come Cecilia Strada o chiami grandi atleti, grandi personalità dello spettacolo o della musica, non sono contenti se vengono a parlare un’ora a questo tavolo e poi nella sezione commenti si parla solo di Luis. Era uno scenario prevedibile, io avevo chiesto il favore di dire Luis non c’è più ma mi è stata negata questa possibilità. Credo che questa cosa sia stata fatta con un motivo ben specifico e poco corretto, dal mio punto di vista.

Da parte mia ho preso questa nuova avventura del podcast come uno stimolo a cercare di fare meglio […]