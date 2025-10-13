Lucia pubblica un video con Rosario: “Mi manchi come l’aria”

Lucia Ilardo ha recentemente sorpreso i suoi follower pubblicando un video su Instagram che la ritrae in compagnia di Rosario Guglielmi. Nelle immagini, i due si scambiano gesti affettuosi e un bacio, accompagnati dalla frase “Mi manchi come l’aria”. Un contenuto che ha inevitabilmente acceso la curiosità su quale sia oggi il loro legame, dopo le tensioni e i distacchi avvenuti negli ultimi mesi.

Solo qualche settimana fa, Lucia aveva dichiarato pubblicamente di aver preso le distanze da Rosario, bloccandolo sui social e spiegando la sua decisione con parole molto chiare: “Non ci seguiamo sui social. Ho deciso per mia scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché”.

La storia condivisa su Instagram, con il mare sullo sfondo e l’atmosfera intima tra i due, sembra però raccontare una realtà diversa o, almeno, riaprire una finestra su sentimenti che forse non si sono mai spenti del tutto.

Che lavoratrice instancabile Lucia, dopo aver fatto saltare il trono di Rosario, ora ritorna con questa bomba, pronti per il gf vip gold pic.twitter.com/I9kyxyW6i4 — Tess (@lady_Tesss) October 12, 2025

Che rapporto hanno ad oggi?

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è stato piuttosto turbolento sin dalla loro partecipazione a Temptation Island, da cui erano usciti separati. Successivamente, Rosario era stato scelto per diventare tronista a Uomini e Donne, ma il suo percorso è stato interrotto prima ancora di iniziare. Nella puntata andata in onda il 23 settembre, Lucia si era infatti presentata in studio per rivelare di aver avuto un rapporto intimo con Rosario dopo che lui aveva accettato il ruolo da tronista. A causa di questa situazione, Maria De Filippi ha deciso di interrompere la sua partecipazione al programma.

Non Lucia che ha bloccato Rosario “perchè non sono pazza, poi un giorno vi racconterò” cit. e poi pubblica questo

Questa instancabile lavoratrice non sta ricevendo la giusta attenzione da questo social https://t.co/BqEDz7s8gh — Rosa (@Rosa86299368) October 12, 2025

Il video pubblicato da Lucia lascia ora spazio a interpretazioni diverse: si tratta di un possibile riavvicinamento o è solo un momento nostalgico condiviso sui social? Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma è chiaro che qualcosa tra loro è ancora irrisolto.