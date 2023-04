Nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 non sono mancate le sorprese per i naufraghi e per i telespettatori. Una di queste risponde al nome di Luca Vetrone, nuovo concorrente del reality. Insieme a lui abbiamo fatto anche la conoscenza di Jhonatan Andres Mujica Carrillo. Entrambi modelli aspiravano in egual misura ad accedere nel cast dell’edizione dell’Isola appena iniziata.

Luca Vetrone, chi è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2023

La tribù degli uomini mancava ancora di un componente e nella sfida tra i due modelli, prontamente ribattezzati, neanche a dirlo, come “bonitos”, ad avere la meglio è stato proprio Luca Vetrone. Nel televoto flash ha ottenuto il 67% delle preferenze contro il 33% di Jhonatan, entrando così a far parte del cast dell’Isola.

Ma chi è Luca Vetrone e dove lo abbiamo già visto in tv? Luca ha 28 anni, vive a Riccione. Sta terminando gli studi alla magistrale in scienze motorie ed è personal trainer. Nel 2017 ha conquistato la fascia un bello per il cinema. Al momento è single. Ecco le sue parole:

Voi adesso mi vedete così, strutturato e fisicato, ma da piccolo ero veramente magro. Non mi piacevo fisicamente. Dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione. Sono pronto per sollevare massi, spaccare rami e pescare a mani nude. Con il mio fisico sarò pronto a vincere tutte le sfide. Con le donne generalmente sono io a fare il primo passo. Mi piace corteggiarle e conquistarle.

Luca in passato ha già collezionato alcune esperienze televisive, ma questa sarebbe forse la più importante. In precedenza ha già fatto parte di due programmi di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, dove corteggiava Angela Nasti, e successivamente Temptation Island, nel ruolo del tentatore.