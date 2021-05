Il silenzio incessante di Luca Onestini e Ivana Mrazova sta “stancando” i fan: si sono lasciati e non trovano il “coraggio” di farlo sapere agli estimatori? Sono giorni che il gossip continua a vociferare sul loro conto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, silenzio di tomba ma i fan “vociferano”

Inutile negarlo: da tempo Ivana e Luca vivono vite del tutto separate e fisicamente lontane. Proprio Onestini, infatti, ha deciso di riprendere i libri in mano per conseguire la laurea.

Per questo motivo, ormai da mesi, vive in pianta stabile a Bologna, la città dove è nato. Ivana invece continua ad abitare e lavorare in quel di Milano anche se nell’ultimo periodo è tornata in Repubblica Ceca dopo la perdita del padre.

Per via del Covid entrambi, in questi mesi, si sono mossi poco ma adesso che le cose stanno migliorando, la situazione tra di loro è sempre stazionaria.

Anche dopo la morte del padre di Ivana Mrazova, Luca Onestini non è volato da lei in Repubblica Ceca ma è rimasto in Italia facendo scatenare il popolo dei social.

Tra i commenti dell’ultima foto di Luca poi, si legge da parte dei fan: “Non vedo più foto con la tua bellissima fidanzata, come mai? E’ forse successo qualcosa?”.

E la risposta di un’altra utente non si fa attendere: “E mai più le rivedrai perché sai com’è, si sono lasciati!”.

Avranno ragione loro?