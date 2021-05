Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? Secondo Deianira Marzano lui avrebbe addirittura un’altra fiamma. L’esperta di gossip, intervistata da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio nel corso di “Non succederà più”, ha svelato alcune indiscrezioni che avrebbe ricevuto in merito.

Deianira Marzano ha riportato solamente una indiscrezione, precisando di non avere alcuna certezza:

Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me non stanno più insieme , ma non lo dicono. È un mio parere personale. Non lo dicono. Io mi sono fatta una mia idea, mia personale. La causa di tutto questo è lui e non lei. Ivana ha postato questa fotografia mentre piangeva, dove si vedeva la lacrima e quindi mi ha anche intenerito. Lui dove stava? Non si capisce. Luca Onestini secondo me, non c’era perché è farfallone.

Poi l’influencer ha concluso:

Non lo dicono perché non sanno che pesci prendere. Adesso la priorità nelle loro vite non è quello di comunicare alla gente se stanno insieme o non stanno insieme e quindi aspettano, sono in stand by. Per me si si sono lasciati, non è una coppia due che fanno così. Sono stati veri, ma non più. Anche forse su consiglio di qualche manager, magari hanno dei lavori da completare. Luca a differenza del fratello vuole darsi un tono. Però sulle cose carnevalesche del fratello ci mangia. Non sapremo niente e forse non lo sapremo mai. Luca mi ha bloccato da tempo, ma Ivana Mrazova no.