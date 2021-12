Lorenzo Amoruso svela se Manila resterà al GF Vip dopo il 13 dicembre

Lorenzo Amoruso ospite di Casa Chi, ha parlato della compagna Manila Nazzaro, in merito all’allungamento del Grande Fratello Vip che non terminerà il 13 dicembre ma andrà avanti fino al 14 marzo.

Vengo dalla classica famiglia del Mulino Bianco, ho sempre avuto l’idea del matrimonio unico, davanti a un qualcosa di astratto ma che ci tocca da vicino. Questo nel nostro caso non può avvenire perché Manila è stata già sposata. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Quindi se io devo essere felice per un matrimonio, davanti a me non me ne voglia nessun sindaco, no non mi interessa. Se poi per consacrare il nostro amore devo fare una festa, la faccio, ma non mi piace andare dietro al gregge e non mi interessa il pezzo di carta.