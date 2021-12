Alcuni concorrenti del GF Vip sono riusciti a fare indignare la regia. È avvenuto nel corso della puntata di ieri 6 dicembre. Ma cosa ha fatto arrabbiare così tanto la regia al punto da farla intervenire nel corso della diretta televisiva? Ancora una volta sono state le nomination: ecco cosa è successo.

Regia del GF Vip rimprovera i concorrenti in diretta

Il momento conclusivo della puntata di ieri del GF Vip è stato come sempre dedicato alle nomination. Nonostante siano segrete – eccetto quelle palesi – i Vipponi non riescono proprio a tenere la bocca chiusa. Questa volta non è sfuggito all’occhio attento delle telecamere e la regia ha deciso di intervenire in modo severo contro i Vipponi che non hanno rispettato il regolamento.

Il momento è stato testimoniato in un video postato sui social e commentato anche dai colleghi di Novella 2000. Nel breve filmato si sente una voce maschile fuori campo mentre sbotta:

Fate silenzio, grazie. Le nomination….no, dovete stare zitti, grazie!

Dopo il rimprovero in diretta, i Vipponi hanno fatto finta di nulla, seppur invano. La prossima volta potrebbe esserci un provvedimento disciplinare?