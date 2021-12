Sonia Bruganelli ieri sera ha litigato con Alfonso Signorini ed ha lasciato lo studio per più di un’ora. Al suo ritorno, i due si sono “chiariti” in diretta con qualche frecciatina: ma cosa è successo nel backstage del Grande Fratello Vip?

Nel corso della puntata di lunedì 20 dicembre, Signorini ha rimproverato – immotivatamente – la moglie di Bonolis per avere svolto il suo ruolo da opinionista.

La Bruganelli, nel corso della diretta, si è lamentata di venire interrotta dal conduttore che l’ha rimproverata in maniera esagerata:

La parola te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare.

Tornando in studio, dopo essere stata interpellata da Signorini, Sonia ha giustamente commentato di non avere apprezzato i modi:

Adesso mi ridai la parola? No, no… non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino.