Lite a La Talpa, volano stracci tra Gilles Rocca e Alessandro Egger: il giallo della valigetta

Lite furiosa a La Talpa con protagonisti Gilles Rocca e Alessandro Egger. Al centro della disputa, una misteriosa valigetta affidata da Diletta Leotta al gruppo, scomparsa e poi ritrovata tra accuse, sospetti e parole al vetriolo. Cosa è successo ce lo hanno raccontato i colleghi di Biccy.it, che hanno riportato alcune anticipazioni della seconda puntata.

La Talpa, il mistero della valigetta e le accuse di Alessandro Egger

Tutto è iniziato quando Alessandro Egger, svegliato nel cuore della notte, ha affermato di aver visto un ladro mascherato con una felpa del programma sottrarre la valigetta. “Mi ha puntato la torcia in faccia e poi è fuggito”, ha raccontato Egger, lanciando sospetti su Andrea Preti. Tuttavia, la situazione si è ribaltata quando gli altri concorrenti hanno trovato Egger con la valigetta in mano, sollevando dubbi sul suo racconto.

Marina La Rosa ha commentato l’episodio con toni critici: “Sembrava tutto orchestrato da Alessandro, ma alla fine era lui con la valigetta”.

La tensione è salita alle stelle quando Gilles Rocca, stanco della confusione, ha accusato Egger di essersi allontanato per ore: “Sono tre ore che ti cerchiamo, calmati! Ho 41 anni, portami rispetto”. Egger ha risposto duramente, ricordando un insulto ricevuto poco prima: “Mi hai detto scemo, vattene di casa”.

La situazione si è chiarita solo dopo che le telecamere hanno mostrato Andrea Preti rubare la valigetta. Gilles Rocca, consapevole dell’accaduto, ha spiegato il suo silenzio: “Sapevo che era Preti. Non volevo rivelarlo per non mettere a rischio il gioco del gruppo”.