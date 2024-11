La Talpa è Lucilla Agosti? Parla l’eliminata Ludovica Frasca che apre a un colpo di scena possibile

Dopo la prima puntata de La Talpa, andata in onda lo scorso martedì, sui social sono partiti i primi sospetti rispetto al concorrente che starebbe mentendo. Chi è davvero la talpa dell’edizione? Se in tanti hanno avanzato il nome di Marina La Rosa, la verità potrebbe essere un’altra.

Chi è La Talpa? Sospetti su Lucilla Agosti, parla Ludovica Frasca

Marina La Rosa potrebbe essere la scelta più scontata, ma qualcuno ha ipotizzato che la Talpa potrebbe essere Lucilla Agosti. A pensarlo è stata anche Ludovica Frasca, la prima eliminata, scopriamo perché.

Intanto, secondo alcuni utenti social, la Agosti potrebbe essere davvero la talpa per svariati motivi che avrebbero alimentato non pochi dubbi sul suo conto. Intanto per aver perso il medaglione durante la prova del fuoco e per aver impiegato più del necessario per sciogliersi dal gioco delle corde.

Anche Ludovica Frasca, eliminata nella prima puntata, ha avanzato alcuni dubbi, come emerso in un video di Mediaset Infinity, dopo la sua eliminazione:

Dopo l’eliminazione in realtà sto un po’ rosicando, se posso permettermi la parola. E’ strano, molto strano rientrare nella realtà. Mi mancano tanto i miei compagni, a parte la talpa, però sono contenta di avere di vederle da staccata, magari mi verranno in mente altre cose. Non ho seguito una strategia di gioco, ho seguito una intuizione sbagliata. Se fossi stata io la talpa, penso che avrei fatto come sta facendo già qualcuna di loro e cioè sviare sulle informazioni. La concorrente più leale dopo la sottoscritta? Orian e anche Veronica e Andreas. Quelli più strategici? Lucilla non me la conta giusta! Poi se avrò ragione ritornerò da voi e vi dirò ‘potevo vincere’ e invece sono uscita per prima! Anche Gilles… lui mi sembra onesto ma potrebbe essere un colpo di scena.

L’eliminata della prima puntata ha poi svelato qual è stato il suo momento preferito de La Talpa, ovvero le missioni e le prove, “perché sentivo molto il gruppo”.