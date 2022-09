La vita in diretta, quando torna in onda? Alberto Matano svela le novità dell’edizione

Quando torna in tv La vita in diretta? Conto alla rovescia per la nuova edizione del programma in daytime in onda nel daytime di Rai1 e condotto da Alberto Matano. Da lunedì 5 settembre, al via sulla rete ammiraglia di casa Rai la trasmissione, che riparte dopo il meritato riposo. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione?

La vita in diretta, quando torna su Rai1 e novità

Per Alberto Matano le vacanze stanno per finire. Da lunedì 5 settembre, al via la nuova edizione de La vita in diretta, che andrà a scontrarsi con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Intervistato dal settimanale Chi, il padrone di casa ha svelato qualche ghiotta anticipazione dichiarando:

Non ci sono rivalità sui nostri tavoli, ma so che quando cambiamo postazione ad alcune ospiti fisse, per far spazio magari a qualche altro ospite che viene a trovarci c’è qualcuna che storce un po’ il naso. Chissà, magari è per un discorsi di luci (ride ndr).

In merito alle novità, queste riguarderanno essenzialmente il tavolo durante il talk finale del programma. La formula però resterà invariata:

Continuerà il racconto della realtà, dei fatti di cronaca, la grande attualità e si rinnoverà in qualche modo il nostro tavolo finale. Ci saranno graditi ritorni ma anche delle new entry, insomma, non mancheranno le sorprese.

Gli inviati ovviamente resteranno il cuore de La vita in diretta, che si dividerà tra cronaca e attualità, spaziando per temi più leggeri nella seconda parte del programma.