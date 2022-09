Quando torna Pomeriggio 5? Il programma condotto da Barbara d’Urso nella fascia pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset è pronto al grande ritorno dopo le lunghe vacanze estive. Ma cosa dobbiamo attenderci in questo inizio di nuova stagione? La data da segnare in calendario è quella di lunedì 5 settembre 2022: ecco quali sono le novità e le scelte di Mediaset.

Quando torna Pomeriggio 5: novità nel palinsesto di Canale 5?

Ancor prima della sua messa in onda Barbara d’Urso, padrona di casa di Pomeriggio 5, è chiamata a fare i conti con la concorrenza rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano. Come fronteggiarla?

Secondo l’attuale programmazione di Canale 5, a fare da traino alla ripartenza della nuova stagione di Pomeriggio 5 sarà la soap opera Un altro Domani. Non si tratta certamente tra le fiction più seguite a differenza di Terra Amara che vanta oltre 2 milioni di spettatori con picchi del 23% di share (contro il milione e 300mila spettatori con share del 17,9% di Un altro domani).

Da qui la decisione di Mediaset, che secondo il blog di Davide Maggio sarebbe stata fortemente caldeggiata dalla stessa conduttrice, di mettere in atto uno scambio: prima Un altro domani, poi Terra Amara. In tal modo Pomeriggio 5 potrebbe godere di una spinta in più e di un traino particolarmente forte.

Una soluzione comunque momentanea, come spiega il blog di Davide Maggio poiché, si legge, “col palinsesto a regime, sarà – come vi avevamo anticipato – Un Altro Domani a precedere l’appuntamento con le news targate D’Urso. E c’è da scommettersi che c’è chi farà fuoco e fiamme per far sì che Terra Amara mantenga quell’orario. Al momento non se ne parla”.