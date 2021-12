Durante uno degli ultimi party del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis, Alex Belli e Soleil Sorge hanno regalato al pubblico un balletto sexy e Sophie e Gianmaria si sono “abbandonati” ad una pomiciata senza precedenti. Questi atteggiamenti non sono piaciuti a Karina Cascella che ha detto la sua su Instagram.

Appena escono magari si faranno la loro orgia, ma non possono aspettare e non mostracela magari? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma.