Josef Schwazer, ecco chi è il padre di Alex del Grande Fratello

Il legame tra Alex Schwazer e suo padre Josef è un rapporto di profonda sintonia, come ha condiviso l’atleta mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello durante una conversazione con Rosy Chin.

Il padre di Schwazer è stato sempre una figura costante nella sua vita, sia nei momenti di trionfo che in quelli di grande difficoltà e depressione. Alex riflette sul suo rapporto con il padre, sottolineando quanto sia stato presente nella sua carriera sportiva, pur avendo spesso una forte attenzione verso i risultati.

Mio padre non ha mai perso una mia competizione. Era sempre lì, incoraggiandomi e credendo in me, anche se spesso poneva una grande enfasi sul conseguimento dei risultati.

Alex Schwazer, campione olimpico nella marcia a Pechino 2008, ha scelto di entrare nella Casa del GF per condividere la sua storia e mettere in luce le sfide che ha affrontato.

Nel suo video di presentazione durante la prima puntata del reality di Canale 5, ha apertamente parlato dei momenti bui della sua carriera, compresi il doping e la depressione:

Dopo le Olimpiadi di Pechino 2008, avrei dovuto prendere una pausa, ma non era nella mia natura. Ho continuato ad allenarmi sempre più intensamente, il che mi ha portato al doping e successivamente alla depressione. In quei momenti non stavo bene e pensavo che il doping fosse la mia unica via d’uscita. Ovviamente, ora capisco quanto fosse sbagliato.