Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti più apprezzati del Grande Fratello. Il calzolaio ha parlato in più occasioni della moglie Mariella e del loro speciale rapporto che si è rafforzato dopo la nascita del figlio Dante.

Mariella, chi è la moglie di Lorenzo Remotti: il figlio Dante e il loro rapporto unico

Lorenzo e Mariella stanno insieme da sedici anni, ma il loro legame è rimasto intatto nel corso del tempo. Il calzolaio dipinge la donna della sua vita come una sorta di figura britannica: astuta e raffinata, capace di difendersi con astuzia anche se potrebbe sembrare il contrario.

Lei ha sempre saputo mantenere un velo di mistero e riservatezza attorno a sé. Lorenzo ammette candidamente di non averla mai conosciuta al cento per cento, ma questa sua capacità di non svelarsi del tutto suscita in lui un crescente interesse invece di generare ostilità.

“La conosco giorno dopo giorno”, ha raccontato il concorrente del Grande Fratello. Quando cenano insieme, lui preferisce mettere da parte il telefono e dedicarsi interamente alla conversazione con sua moglie, con cui condivide un profondo legame di complicità.

“Non ci stanchiamo mai l’un l’altro”, conclude Lorenzo. parlando della moglie con estremo amore.

Lorenzo Remotti ha svelato anche un retroscena sul suo matrimonio:

Uno scivolone assurdo: volevo i fuochi d’artificio, ma non ci sono riuscito.

Il calzolaio sognava di vestirsi in bianco, ma non ha trovato la taglia giusta. Il suo outfit finale è stato in bianco e argento. Poi Lorenzo ha anche raccontato della cerimonia, il momento del sì, il tramonto alle spalle, i festeggiamenti in un ristorante brasiliano.

I ricordi del calzolaio si sono spinti fino al primo ballo con la moglie, al viaggio di nozze e alle meraviglie vissute insieme.

Mariella, la moglie di Lorenzo, è la proprietaria della calzoleria e madre di suo figlio Dante. Era lei l’unica a sapere della sua partecipazione al Grande Fratello. In sua assenza il negozio resterà chiuso:

Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto.