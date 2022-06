Jessica Selassiè ci spiega qual è il confine tra vita privata e gossip (e perché non deve essere superato) – VIDEO

Jessica Selassiè, dopo la fine del Grande Fratello Vip, tiene molto alla sua privacy come è giusto che sia. Per ribadire questo concetto (anche nei confronti dei giornali di gossip), la princess ha organizzato una diretta Instagram con due avvocati.

Jessica Selassiè ci spiega qual è il confine tra vita privata e gossip

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha condotto l’interessante dibattito social interagendo con gli avvocati dello studio legale Law Pills che hanno trattato il tema: “Il confine del Gossip: vita privata e diritto alla riservatezza”.

Personalmente questa diretta mi è piaciuta molto sia per il tema trattato ma soprattutto per il modo in cui è stato affrontato.

Essere personaggi famosi non significa dover “sottoscrivere” tacitamente gli accordi dell’editoria che si occupa di cronaca rosa puntando il dito più sulle intenzioni che le azioni in sé.

Jessica Selassiè, tra le tante domande poste agli avvocati, ha chiesto:

Mi dicono che visto che ho fatto il gf non mi posso lamentare se si parla della mia vita privata, anzi dovrei solo baciare per terra che se ne parla.

La risposta di Giulia e Giorgio è stata chiara e concisa:

Questa risposta fa incazzare terribilmente. L’essere un personaggio pubblico e aver deciso di esporsi non vuol dire avere esposto tutto se stesso compreso il suo privato e la sua intimità ma vuole semplicemente dire avere esposto qualcosa che riguarda la propria professionalità.

Ecco il VIDEO della diretta per intero.