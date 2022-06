Jessica Selassiè ha postato uno scatto di uno shooting sul suo profilo di Instagram. Tra i tanti complimenti, qualcuno ha criticato la foto della vincitrice del Grande Fratello Vip considerandola troppo ritoccata e puntando il dito contro il fotografo che l’ha realizzata.

Jessica Selassiè “accusata” di ritoccare le foto: il fotografo interviene

In effetti la foto di Jessica appare un po’ “artefatta” e, tra i commenti che hanno criticato l’eccessivo utilizzo di filtri in un volto oggettivamente bello come il suo, è intervenuto il fotografo che ha realizzato lo shooting.

Lui si chiama Emanuele Novelli ed io ho letteralmente amato il suo tono gentile, ironico e collaborativo.

Il fotografo, infatti, ha affermato di non avere applicato alcun filtro ma di aver “giocato” solamente con le luci forse in maniera eccessiva.

Jessica, con quel viso fotogenico, non ha bisogno di chissà quale aggiustamento e anche Emanuele si è reso conto rispondendo ai follower con un “mea culpa”.

Ecco gli screen a seguire e la foto “incriminata”: (nel frattempo organizzo la petizione per ricevere in dono la pelle luminosa della Selassiè per il prossimo Natale).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)