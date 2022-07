Jessica Selassiè, in diretta con gli avvocati dello studio legale LawPills, ha parlato del suo rapporto con gli hater (e le fake news) dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè svela il suo rapporto con gli haters dopo il Grande Fratello Vip

Adesso mi faccio delle grasse risate però i primi giorni… io sono stata sei mesi senza telefono ed entro da sconosciuta. Esco ed ho vinto ed una grande fetta di pubblico mi ha amata. All’inizio ho letto delle cose e sono stati un po’ cattivi attaccando la sfera personale e ci sono rimasta male, sì.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato di non ricevere molti messaggi cattivi su Instagram:

Sono più su Twitter ma non sono tantissimi per fortuna. Principalmente sono tutti dei fake ma a volte ci sono delle signore, dai 40 ai 60 anni che mi scrivono delle cattiverie assurde: ma non avete delle figlie? Ma fatevi una vita…

Gli avvocati hanno parlato con Jessica pure delle fake news:

Anche in questo ci sono passata. Io vi ho mandato un po’ di materiale e state lavorando su queste cose… Saluto i miei haters e li raccomando di non commentare troppo su Twitter. Poi magari le notizie vanno in tendenza e ci scrivono anche articoli: capisci? Sono fatti per acchiappare like. Io ho scoperto da poco Twitter e ci sono molti leoni da tastiera, ormai si sono un po’ spostati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LawPills (@lawpills)