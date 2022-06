Sophie Codegoni, proprio di recente, ha risposto in maniera piccata ad una utente su Twitter che aveva postato un frame raffigurante Jessica Selassiè e Alessandro Basciano, facendo intendere un approccio tra di loro ai tempi del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè e Sophie Codegoni hanno litigato? Ecco la verità

“Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”, ha scritto Sophie rispondendo all’utente.

La sua risposta piccata ha creato numerosi malintesi in rete sull’amicizia tra Jessica e Sophie dopo la fine del GF Vip.

Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, i rapporti tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni si sono oggettivamente raffreddati. Tra impegni di lavoro e altro, le due ragazze non hanno avuto molte occasioni per stare insieme fino ad oggi.

Ed infatti, le due ex concorrenti del GF Vip, insieme ad Alessandro Basciano ed altri influencer ed ex della Casa (Enock con la fidanzata), hanno partecipato all’evento organizzato da “4Giveness” per pubblicizzare il loro brand e le nuove collezioni.

I ragazzi si sono ritrovati in Puglia per tre giorni (oggi l’ultimo) tra shooting, e posti da sogno.

In molti, dopo aver visto i video postati online, hanno notato una certa freddezza tra Jessica e Sophie ma la verità è un’altra.

In più di un’occasione, infatti, Jessica e Sophie sono state serenamente riprese mentre chiacchieravano e passeggiavano fianco a fianco, così come dimostra il video che vi postiamo a seguire.

P.S: La Selassiè in arancione è di una bellezza disarmante (qualcuno doveva scriverlo!).

Notate Jess a fianco a Sophie, in più ieri c’era un video di lavoro dove loro conversano tranquillamente e la fan che ha incontrato Jessica conferma che il clima era sereno ed erano sedute una di fronte all’altra, una tavolata tra amici, il resto tutte cazzate #jessyselassie https://t.co/D7yUNKaGpi — karen (@Karencorallo) June 29, 2022