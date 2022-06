Sophie Codegoni sta facendo mormorare non poco per una particolare risposta data ad una fan di Jessica Selassiè dopo la creazione di un fotomontaggio che mostra la princess molto vicina al bacio con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni replica ad una fan di Jessica Selassiè: c’entra pure Basciano

L’utente Twitter ha pubblicato il fotomontaggio con una serie di emoji raffiguranti dei clown e l’hashtag #basciagoni. Pronta la replica (piccata) di Sophie Codegoni che ha voluto fare delle precisazioni:

Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?

Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?🤣🤣🤣🤣 — Sophie Codegoni (@Sophie_codegoni) June 26, 2022



L’ex tronista ha utilizzato il suo account Twitter per fare delle precisazioni che hanno evidenziato anche il rapporto ormai distante tra lei e Jessica Selassiè, nonostante le tante promesse fatte in Casa (e prima di uscire dopo l’eliminazione).

Sophie, dai retta a me, se il tuo rapporto va bene (e non ho motivo di pensare il contrario) perché commentare un fotomontaggio in quella maniera tanto piccata? Facciamoci una risata e passiamo avanti.

Voi che ne pensate?