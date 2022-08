Jessica Selassiè, a distanza di quasi un anno dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, si confida con i follower e fa il punto della situazione rispondendo alle loro domande.

Jessica Selassiè svela se le manca il GF Vip

Tramite il box commenti aperto sul suo profilo ufficiale di Instagram, la vincitrice del GF Vip 6 ha raccontato se sente la mancanza della Casa e se, dentro le quattro mura, percepiva lo straordinario affetto ricevuto dai fan.

Jessica ha svelato di avere tanti progetti e non tutti a Roma ma, presumibilmente, in giro per tutta l’Italia.

Spazio per il futuro:

Come mi vedo tra cinque anni? Realizzata lavorativamente parlando e mamma di due bimbi!

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, la Selassiè ha svelato:

Se mi manca la Casa del GF Vip? Ma sì anche perché lì dentro ho vissuto emozioni uniche e conosciuto persone meravigliose.

In ultimo la Selassiè ha raccontato un piccolo retroscena parlando della percezione che aveva dall’interno:

Se percepivo tutto il vostro affetto? No! Dentro si ha una percezione del fuori completamente diversa.