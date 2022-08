Clarissa e Jessica Selassiè in vacanza in Sicilia, hanno aggiornato gli estimatori sulle ultime novità. “Se abbiamo incontrato l’amore in questa estate? No, ancora non l’abbiamo trovato”, hanno aggiunto le princess.

Jessica Selassiè: “E’ bello essere innamorati”, poi svela i nuovi progetti

“Torneremo in Sicilia perché ci sono tantissimi posti che non abbiamo visto”, ha affermato Jessica Selassiè complimentandosi per la bellezza di Cefalù.

Poi la vincitrice del Grande Fratello Vip ha parlato del suo concetto d’amore:

E’ bello essere innamorati… sei sempre molto felice, sempre molto positivo che poi vabbé di base uno dovrebbe esserlo sempre, peró l’amore ti dà quella spensieratezza in piú, quell’aura di felicità perenne. Quella spalla, sempre pronta a supportarti. La chiave di tutto è trovare una persona che ti apprezza!

Jessica ha confessato di avere tanti progetti a partire dal prossimo mese:

Siamo molto impegnate, abbiamo tante cose da fare, tanti progetti che poi vi sveleremo. Ci sono tante cose, molte non si possono fare uscire in estate. Da settembre vi darò tante soddisfazioni.