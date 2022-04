Jessica Selassiè insieme a Giulia Salemi dopo il GF Vip

Giulia Salemi e Jessica Selassiè fanno impazzire gli estimatori passando una serata insieme a Roma con Pierpaolo Pretelli. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, la princess “centellina” le sue apparizioni online per dedicarsi agli amici e la sua famiglia.

Ieri sera Giulia Salemi si è anche sfogata su Instagram con una bella riflessione sulla vita e gli impegni di tutti i giorni lontana dai social. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di essere poco clemente con se stessa:

Direzione Roma per un nuovo progetto. Sono davvero ko in questi giorni e le mie pile iniziano a scaricarsi ed il corpo a cedere… Dormo poco e la testa non si ferma mai.

Ma nonostante i mille imprevisti, lavori sovraccaricati consegne imminenti mille cazz* burocratici, infiniti spostamenti Prince mezzo rotto da curare (anche la mia schiena lo sarebbe) un po’ di nervosismo e ansia che non mi abbandonano mai purtroppo per diverse ragioni che non posso spiegarvi qua (perché c’è un mondo in realtà di cose che non penso sia giusto condividere qua sui social (E no non sto parlando di Pier con il quale va tutto benissimo meno male).

Sono davvero grata per quest’anno vissuto tutto d’un fiato che è davvero volato. E neanche mi sono resa conto di tutto quello che ho fatto, realizzato ed ottenuto.