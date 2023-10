Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, uno dei più apprezzati giocatori del calcio italiano. Si sono conosciuti ed è scattato il classico colpo di fulmine nel giro di pochissimo.

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile e madre dei suoi figli

Dopo appena tre appuntamenti, Ciro era già certo che Jessica sarebbe stata la madre dei suoi figli. Hanno avuto un matrimonio da sogno e subito dopo tre bambini.

La storia d’amore tra Jessica Melena e Ciro Immobile è un racconto affascinante. I due si sono incontrati per la prima volta in un locale a Pescara e da quel momento in poi, non si sono più separati. Il loro amore ha continuato a crescere e nel 2013 hanno accolto la loro primogenita, Michela, nella loro vita.

L’anno successivo, hanno celebrato il loro amore con un matrimonio incantevole a Bucchianico, presso il Santuario San Camillo de Lellis. Nel 2015, è nata la loro seconda figlia, Giorgia, poi è arrivato in famiglia Mattia, nato nel 2019. Dopo Michela, Giorgia e Mattia, l’attaccante della Lazio e la moglie Jessica Melena nell’ottobre 2022 hanno festeggiato l’arrivo di un altro bebè, Andrea.

Jessica Melena ha un fisico statuario da modella che è rimasto pressoché invariato anche dopo la bellezza di tre gravidanze ravvicinatissime.

Tuttavia, Jessica non si mette continuamente in mostra sugli spalti o nelle trasmissioni televisive. Il suo carattere è molto lontano da quello delle primedonne che spessissimo affiancano i calciatori.

Prima di conoscere Ciro Immobile, Jessica aveva partecipato a diversi concorsi di bellezza: nel 2009 vince un concorso locale diventando Miss Mediterraneo in un concorso concluso a Roseto degli Abruzzi, mentre nel 2011 replica diventando Miss Peugeot.