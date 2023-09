Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, è nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Fin da quando era una bambina, aveva un sogno ardente: diventare criminologa. Per questo si iscrisse all’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila. Tuttavia, il corso della sua vita prese una svolta inaspettata quando l’amore bussò alla sua porta, portandola a riconsiderare i suoi piani. La sua priorità principale divenne realizzare il suo sogno di diventare madre e dedicarsi completamente alla sua famiglia.

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile ed i figli

Nel frattempo, Jessica Melena ha fatto un’apparizione sorprendente nel mondo dei concorsi di bellezza, dimostrando il suo talento. Nel 2009, ha persino vinto il titolo di Miss Mediterranea. Nonostante ciò, Jessica non ha mai manifestato un forte desiderio di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, anche se non avrebbe rifiutato l’opportunità di partecipare a programmi come “Ballando con le Stelle”, dato il suo amore per la danza.

La storia d’amore tra Jessica Melena e Ciro Immobile è un racconto affascinante. I due si sono incontrati per la prima volta in un locale a Pescara e da quel momento in poi, non si sono più separati. Il loro amore ha continuato a crescere e nel 2013 hanno accolto la loro primogenita, Michela, nella loro vita.

L’anno successivo, hanno celebrato il loro amore con un matrimonio incantevole a Bucchianico, presso il Santuario San Camillo de Lellis. Nel 2015, è nata la loro seconda figlia, Giorgia, poi è arrivato in famiglia Mattia, nato nel 2019. Dopo Michela, Giorgia e Mattia, l’attaccante della Lazio e la moglie Jessica Melena nell’ottobre 2022 hanno festeggiato l’arrivo di un altro bebè, Andrea.