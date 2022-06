Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip? Ecco il ruolo che potrebbe convincerla

Iva Zanicchi è la prima concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. In attesa che il programma di Milly Carlucci riapra i battenti, l’aquila di Ligonchio si è lasciata intervistare da SuperGuidaTV dove ha parlato pure della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente.

Queste le parole di Iva Zanicchi parlando del suo fortissimo affetto nei confronti di Mediaset. E, restando in tema, ha svelato se parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip:

No, come concorrente no. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GF Vip io me ne vado. Alfonso è stupendo, andrei come opinionista ma non come concorrente.