Iva Zanicchi sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. L’ufficialità arriva dalla diretta interessata nel corso di un’intervista tra le frequenze di RaiRadio2 ai microfoni del bravo Pino Strabioli.

Nel corso della chiacchierata radiofonica, Iva Zanicchi ha spoilerato la notizia facendo anche una richiesta a Milly Carlucci ed un’altra a Selvaggia Lucarelli, giudice del talent show:

Lo sai che io sono una chiacchierona. Ti posso dire cosa farò questo autunno? Io andrò a Ballando con le stelle, perché l’ho voluto, io adoro ballare. Se poi Milly dovesse cambiare idea, chi se ne frega. No dai, figurati, non cambierà idea. Ho detto a Milly che non deve avere nessun rispetto. Io mi esibirò anche nel rock and roll.