Lui ha vinto il Grande Fratello nel 2004, ma definire Jonathan Kashanian semplicemente un ex gieffino sarebbe a dir poco riduttivo. In questo periodo sta ricaricando le pile ma al tempo stesso sta pensando al suo futuro lavorativo. A tal proposito, intervistato dal buon Massimo Galanto per TvBlog.it ha voluto lanciare un appello a Milly Carlucci. Di cosa si tratta?

Jonathan Kashanian sogna Ballando con le Stelle e fa una proposta a Milly Carlucci

Dopo aver dovuto salutare Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha ammesso di stare pensando al suo futuro in tv: “Un po’ di cose ci sono in cantiere”, ha svelato. A cosa fa riferimento?

Per esempio, Ballando con le stelle. Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa. E questo accade un po’ perché Milly è brava, un po’ per il contesto. Di certo mi ci impegnerei, ma il ballo passerebbe in secondo piano.

Jonathan ha svelato di non temere affatto il giudizio della giuria né del confronto:

La verità è che mi piacerebbe lavorare con Milly, è da anni che ci incrociamo, a Detto Fatto ci siamo spesso collegati con lei, è sempre stata generosa e gentile.

Incalzato da Galanto, Kashanian ha lanciato un appello alla diretta interessata:

Cara Milly, se mi chiami a Ballando con le stelle ti assicuro che non te ne pentirai! (ride, Ndr). E poi ho letto che, secondo indiscrezioni, tra i concorrenti ci sarà Iva Zanicchi. Ecco, allora io sfido ufficialmente la mia carissima amica Iva! (ride, Ndr).

Al momento Jonathan non ha ancora sostenuto alcun provino per Ballando ma, pensando alle ultime “prime volte” del programma, ha voluto avanzare una audace proposta: