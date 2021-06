Isolde Kostner dopo l’Isola dei Famosi è tornata alla sua vita di sempre. La campionessa italiana di sci, intervistata da SuperGuidaTV, ha voluto fare delle precisazioni su Ilary Blasi, conduttrice del reality show.

Nel corso della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi, Isolde Kostner ha lanciato un bellissimo messaggio alle donne in merito agli stereotipi quotidiani sulla bellezza.

Ilary Blasi, durante l’intervento della campionessa di sci, non ha prestato la giusta attenzione al suo discorso e, sul web, si è ipotizzato che forse la conduttrice avesse potuto fraintendere pensando che quelle parole fossero riferite a lei:

Assolutamente, era un discorso generico. Qualche mio amico mi ha detto di andare a vedere dei video dove lei ha storto il naso. Quando me l’hanno detto mi sono detta: che sì forse qualcuna in studio si sarebbe potuta risentire perchè forse anche in studio c’è qualcuna che si è rifatta il seno.

Ma il mio discorso era generico rivolto alle donne che inseguono dei canoni di bellezza. Lungi da me il pensiero di voler offendere qualcuno. Mi dispiacerebbe se qualcuna si sia risentita. In Italia ci sono tante donne che vorrebbero ricorrere alla chirurgia ma non hanno la possibilità economica di poterlo fare.

Vedendo anche la tv austriaca e svizzera, ho notato che soprattutto in Italia c’è il concetto che la donna deve avere dei canoni se non non può lavorare in tv. Una donna può piacere anche essendo diversa dalla “donna ideale” che tutti hanno in testa. La bellezza più importante è quella interiore.