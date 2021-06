Isolde Kostner “accusa” la produzione dell’Isola e parla di Ignazio Moser

Isolde Kostner intervistata dal Corriere del Veneto “accusa”, nemmeno troppo velatamente, la produzione del programma di aver strutturato le varie puntate in modo da alimentare le discussioni in diretta (diverbi che, magari, si erano già “sgonfiati”). La sportiva ha anche parlato di Ignazio Moser, dedicandogli parole di stima.

Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i “confessionali” per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa.