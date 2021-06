Mentre in Italia veniva mandata in onda l’Isola dei Famosi, anche la Spagna ha trasmesso Supervivientes nello stesso periodo (e su Telecinco il programma è attualmente in onda). Le due squadre, come ben sapete, hanno vissuto in due isole differenti ma molto vicine tra di loro.

Naufraghi dell’Isola sapevano dell’esistenza di Supervivientes

Le due produzioni condividevano pure la stessa Palapa e, proprio per questo motivo, per evitare sovrapposizioni, Ilary Blasi è stata costretta a registrare pure alcuni appuntamenti del venerdì sera.

Ignazio Moser via Instagram ha svelato un piccolo retroscena proprio su Supervivientes:

Mi sono svegliato con una notizia che riguarda il povero Gianmarco Onestini che sta facendo L’Isola dei Famosi spagnola. Qui c’è un piccolo aneddoto da raccontare perché come avrete seguito, Andrea Cerioli aveva questa grande capacità di illudere noi altri concorrenti su ipotetici immaginari fantastici scenari che ci contornavano e tra le sue più grandi campagne c’era che l’Isola dei spagnoli è una fig*ta. Sentivamo della musica e lui ci diceva ‘Ah gli spagnoli si divertano, chissà quanto mangiano gli spagnoli’… Poverino oggi ho visto che a Gianmarco hanno fatto un clistere quindi credo che anche questa volta il buon Cerioli ci abbia illuso, quindi per questo la sua denominazione sarà Andrea The Illusionist Cerioli… grazie Andre!

Quindi gli amici della nostra Isola erano perfettamente a conoscenza di avere dei “vicini” d’avventura.