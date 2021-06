Nino Formicola, vincitore dell’indimenticabile Isola dei Famosi 2018, ospite di Casa Chi ha attaccato gli opinionisti del programma condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Come ben sapete, i tre opinionisti di questa edizione sono stati Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Nino Formicola si è lasciato andare ad alcuni commenti tra cui una evidente critica nei confronti del terzetto presente in studio:

Io sfott* la gente, per sfott*rlo devi conoscerlo se no rischi gli svarioni e rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti quest’anno all’Isola che evidentemente non sapevano una Madonna. Non sapevano nulla…