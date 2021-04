Isola, Massimiliano Rosolino avrebbe dovuto avere un altro ruolo

Massimiliano Rosolino è tanto bello e solare quanto un po’ “bloccato” durante la spiegazione delle prove. Nel ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi forse sta avendo delle piccole difficoltà ma, al principio, era stato contattato per un altro ruolo.

Natalia Titova raggiunta tra le pagine di Novella 2000, ha svelato che Massimiliano Rosolino era stato contattato in un paio di occasioni per ricoprire il ruolo di naufrago:

Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi. Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie.

Inoltre i miei genitori vivono in Russia, e con tutto quello che sta accadendo nel mondo sono preoccupata. Non vi nascondo però che la cosa non mi sarebbe dispiaciuta. Da vera russa, sono una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco.