Helena Prestes ha vuotato il sacco facendo delle importanti rivelazioni su Cristina Scuccia, la naufraga più “attenzionata” di questa edizione molto soft de L’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi, Helena sbugiarda Cristina: “Sta con una donna: ha mentito!”

Helena, all’Isola di Sant’Elena con Gian Maria Sainato (che ha svelato di essere proprio interessato a Cristina), ha spiazzato con le sue rivelazioni sull’attuale situazione sentimentale dell’ex Suora:

Ma che male ho fatto a Cristina? – riportano i colleghi di Biccy.it – Prima era sempre carina e ora è cambiata. Io l’ho vista troppo angosciata, non si fida, non è il suo lato umano bello. Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Non so se sta con una femmina oppure con un maschio. Quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendo ‘mi hai fatto fare uno scivolone’. Io le ho detto ‘è la tua vita non è mica una cosa di cui vergognarsi’. Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia! Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita.

Helena Prestes ha accusato Cristina Scuccia di aver mentito:

Ha detto una bugia in puntata, io pensavo dicesse la verità. Perché da ex suora non mi aspettavo dicesse falsità. Per me adesso lei è un personaggio montato.

Lo stupore di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato è rimasto abbastanza stupito confessando che a lui, proprio Cristina, aveva detto di essere single.

Helena, dopo questa rivelazione ha concluso: