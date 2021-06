Andrea Cerioli ospite di Casa Chi, ha svelato cosa accadeva nel dietro le quinte dell’Isola dei Famosi durante la finale che, per la prima volta, è andata in onda direttamente in Honduras per via delle restrizioni dovute al Covid.

Isola dei Famosi, backstage e retroscena svelati da Andrea Cerioli

Appena eliminati i concorrenti venivano portati in una location dietro la Palapa. Dopo averli fatti mangiare potevano anche riabbracciare i parenti accorsi per dare sostegno.

Successivamente, dopo la proclamazione di Awed vincitore, i naufraghi sono stati caricati in elicottero. Andrea Cerioli, in ultimo, ha svelato di essersi sentito male durante il viaggio di ritorno.

Prima di salire sull’aereo, infatti, per festeggiare la fine del reality aveva bevuto un po’ troppo ed ha vomitato a Città del Messico richiedendo l’intervento del medico che gli ha dato tre pastiglie e altre due pillole facendolo addormentare fino all’arrivo a Parigi:

A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue.

Cerioli svela se ha avuto degli istinti sessuali all’Isola

L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by.