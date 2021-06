Andrea Cerioli intervistato da Casa Chi, ha raccontato alcuni retroscena dell’Isola dei Famosi, svelando se, durante il suo periodo in Honduras, ha avuto – o meno – degli istinti sessuali.

L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by.