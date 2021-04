Isola dei Famosi, naufrago si è già ritirato: ecco chi e per quale motivo, quattro nuovi ingressi di stasera

Questa sera arriveranno quattro nuovi naufraghi pronti per ringalluzzire le dinamiche de L’Isola dei Famosi: chi sono? Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Manuela Ferrera sono prontissimi per sbarcare in Honduras.

Isola dei Famosi, nuovi ingressi: ma un naufrago si è già ritirato

Lo so che questi nomi non vi diranno praticamente nulla (nemmeno a noi, state tranquilli) ma, all’appello, mancherebbe Ignazio Moser (dovrebbe entrare giovedì sera) ed anche un altro potenziale concorrente precedentemente annunciato: Ludovico Vacchelli.

Che fine ha fatto? L’arcano è presto svelato dagli amici di Biccy.it che ci fanno sapere:

Arrivato in Honduras per scontare la sua quarantena insieme a tutti gli altri naufraghi (ad eccezione di Ignazio Moser, partito due giorni dopo a causa di impegni lavorativi), Ludovico Vacchelli avrebbe dovuto tuffarsi dall’elicottero questa sera, ma è già tornato in Italia. Un ritiro in fretta e furia a causa di alcuni problemi personali che sarebbero insorti in Italia e di cui dovrà occuparsi nel corso delle prossime settimane. Non c’entra niente la salute, per fortuna.

Chi sono i nuovi ingressi

Nel quartetto di stasera, l’unica che sicuramente conoscerete è Emanuela Tittocchia, assidua frequentatrice di Mattino Cinque e Pomeriggio 5. Anche Matteo Diamante si è fatto notare tra Ex On The Beach e La Pupa e il Secchione (e viceversa).

Rosaria Cannavò, invece, è una ballerina ed influencer. In ultimo, Manuela Ferrara è una modella ed ex meteorina del TG4.